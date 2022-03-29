РИАМО - 29 мар. Блогеры в 2 раза чаще переходят в социальную сеть «ВКонтакте», чем в Telegram после блокировки сервиса Instagram*, сообщает Газета.ru.

Платформа Perfluence провела исследование среди почти 300 тыс. инфлюенсеров по всей cтране о поведении в период ограничения площадок Meta*.

С 15 февраля по 16 марта количество ежедневных публикаций в Instagram* снизилось в 2,5 раза: с 4109 до 1622. При этом доля присутствия блогеров в этой соцсети уменьшилось не более чем на 15%.

Кроме того, после введения ограничений по публикации контента в TikTok постинг в социальной сети уменьшился почти в 30 раз.

До признания Instagram* и Facebook* запрещенными в РФ социальными сетями инфлюенсеры переводили подписчиков на другие площадки. Так, динамика привязки ссылок на дополнительные аккаунты показала, что наиболее популярными стали «ВКонтакте» (14,27%), а также Telegram (7,55%) и «Одноклассники» (1,69%).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.