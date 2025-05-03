Президент США предстал в искусственном образе Папы римского

сегодня в 06:38

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social свое изображение в полном папском облачении — в белой сутане, традиционной тиаре и с благословляющим жестом.

Этот эксперимент стал продолжением недавней шутки американского лидера.

На вопрос журналистов о нереализованных мечтах Трамп пошутил: «Может, стоит стать Папой?». Нейросеть воплотила эту фантазию, изобразив его восседающим на троне с характерным поднятым пальцем и фирменной полуулыбкой.

Публикация собрала десятки тысяч реакций за считанные часы. Поклонники назвали это «гениальным троллингом», тогда как критики усмотрели в жесте «неуместную кощунственность». Сам Трамп сопроводил пост лаконичной подписью: «Когда шутки становятся искусством».

Ранее Трамп публиковал AI-образы себя в образе средневекового короля и античного героя.

Реакция Ватикана пока не известна.