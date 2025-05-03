Водителей предупреждают о новой схеме обмана с фиксацией нарушений

В России появилась новая схема мошенничества с поддельными штрафами за нарушения ПДД, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники рассылают автомобилистам фальшивые квитанции, оформленные как официальные уведомления от ГИБДД.

Владельцу авто приходит почтовое отправление с якобы зафиксированным камерами нарушением. На обратной стороне размещена фотография машины и бланк для оплаты с поддельными банковскими реквизитами. При этом сами «штрафы» выписаны от имени несуществующих подразделений дорожной полиции.

«Мошенники максимально детализируют подделку, включая в письмо данные, характерные для автоматических систем фотовидеофиксации», — предупреждают в ведомстве.

В МВД рекомендуют проверять все штрафы исключительно через официальные сервисы Госуслуг или сайт ГИБДД и ни в коем случае не оплачивать сомнительные квитанции.

При обнаружении поддельных документов следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.