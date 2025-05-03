Дрон ВСУ повредил еще один жилой дом в Новороссийске

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После атаки на ЖК «Аврора» беспилотник повредил квартиры в «Кристалл-5»

Новая атака беспилотников ВСУ на Новороссийск утром в субботу привела к разрушениям в жилом комплексе «Кристалл-5» на Суворовской улице, сообщают Telegram-каналы.

После ночного удара по ЖК «Аврора-2», где до сих пор тушат последствия пожара на 12 этаже, очередной БПЛА обрушился на город.

В результате в комплексе «Кристалл 5» полностью выбило окна в одной из квартир, а во дворе «Авроры» обломки повредили три припаркованных автомобиля.

В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака беспилотников (БПЛА).

Ранее в Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома, сообщили в оперштабе Краснодарского края.