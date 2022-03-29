РИАМО - 29 мар. Министерство имущественных отношений Подмосковья за первый квартал 2022 года передало в безвозмездное пользование 6 участков под строительство храмов. Работы на 5 из них еще не стартовали, сообщает пресс-служба ведомства.

За первый квартал года в общей сложности было безвозмездно предоставлено в собственность 18 участков земли площадью 6 га.

Участки под храмы предоставлены сроком на 10 лет. На территории Успенского храма в деревне Рожново Зарайска строительство храма уже началось.

Остальные 5 храмов будут построены на территориях Успенского храма в селе Демьяново в Клину, Пантелеимоновского храма в Химках, Иоанно-Предтеченского храма в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа, Казанского храма в Солнечногорске и Покровского храма в городе Яхромы Дмитровского округа.

«Земельные участки, которые расположены под церквями, монастырями, приходами, Минмособлимущество передает в собственность бесплатно для дальнейшего развития, а в безвозмездное пользование земельные участки предоставляются для строительства или размещения храмов и объектов религиозного назначения», - рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она пояснила, что земли выделяются по обращениям религиозных организаций.

Переданные в собственность земли под уже существующими находятся в Одинцовском округе, Солнечногорске, Коломне, Железнодорожном, Чехове, Волоколамском округе, Егорьевске, Орехово-Зуевском округе, Щелкове и Истре.