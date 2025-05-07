Семь беспилотников уничтожены в Воронежской области

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ПВО отразила атаку на Воронежскую и Тульскую области

Российская система ПВО отразила атаку на Воронежскую и Тульскую области, сообщили главы регионов.

Семь беспилотников уничтожены в четырех муниципалитетах Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

ПВО отражает пятую атаку БПЛА на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Одновременно беспилотная опасность объявлена на территории Саранска. Работает система оповещения, сообщил глава Мордовии Артем Здунов.