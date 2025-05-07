Американский авианосец потерял второй истребитель в Красном море

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ЧП на USS Harry S. Truman: F/A-18 Super Hornet затонул при посадке

В Красном море произошло чрезвычайное происшествие с палубной авиацией ВМС США — истребитель F/A-18E Super Hornet сорвался с палубы авианосца USS Harry S. Truman и затонул, сообщают СМИ.

Это уже второй подобный инцидент за последние сутки. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за отказа системы аэрофинишера — критически важного устройства, которое должно останавливать самолеты при посадке.

Пилот и офицер вооружений успели катапультироваться и были оперативно подняты на борт. Один член палубной команды получил незначительные травмы во время инцидента.

Стоимость потерянного истребителя оценивается в более чем 70 миллионов долларов.

Инцидент произошел в стратегически важном регионе, где американская авианосная группа проводит операции против йеменских повстанцев. Командование ВМС США начало срочное расследование, но пока воздерживается от официальных комментариев о возможных причинах череды аварий.