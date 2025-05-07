В Киеве взрывы и пожары в нескольких районах
В Киеве и прилегающих областях введена воздушная тревога
В Киеве и прилегающих областях к столице украины введена воздушная тревога, звучат взрывы, пишет РБК.
В Киеве и прилегающих областях введена воздушная тревога, силы ПВО активно отражают атаку.
Как сообщает городская военная администрация, обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Святошинском и Днепровском районах, вызвав повреждения жилых домов и возгорание в Шевченковском районе.
По данным местных СМИ, это уже четвертая волна атак за сегодня.
Помимо столицы, тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, что свидетельствует о масштабном характере атаки.