В Киеве взрывы и пожары в нескольких районах

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В Киеве и прилегающих областях введена воздушная тревога

В Киеве и прилегающих областях к столице украины введена воздушная тревога, звучат взрывы, пишет РБК .

В Киеве и прилегающих областях введена воздушная тревога, силы ПВО активно отражают атаку.

Как сообщает городская военная администрация, обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Святошинском и Днепровском районах, вызвав повреждения жилых домов и возгорание в Шевченковском районе.

По данным местных СМИ, это уже четвертая волна атак за сегодня.

Помимо столицы, тревога объявлена в Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, что свидетельствует о масштабном характере атаки.