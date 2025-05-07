Китай согласился на торговые переговоры с США

сегодня в 05:22

Вице-премьер КНР встретится с главой Минфина США в Швейцарии

Пекин дал принципиальное согласие на возобновление торговых переговоров с Вашингтоном, сообщает ТАСС .

«Китай принял решение согласиться на взаимодействие с США, учитывая глобальные ожидания, интересы Китая и призывы американской промышленности и потребителей», — следует из заявления Министерства коммерции КНР.

Особый интерес вызывает запланированная встреча вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна с министром финансов США Скоттом Бессентом, которая пройдет на нейтральной территории — в Швейцарии.

Аналитики отмечают, что китайская сторона сознательно акцентирует многофакторность своего решения, подчеркивая, что идет на переговоры не под американским давлением, а исходя из собственных стратегических интересов.

Предстоящие переговоры станут первым за долгое время полноценным контактом такого уровня между экономическими командами двух стран.