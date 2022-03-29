РИАМО - 29 мар. В настоящее время в Москве работают 18,8 тыс. предприятий питания на 836,6 тыс. посадочных мест, в том числе 16,1 тыс. заведений общепита и 2,7 тыс. офисных и рабочих столовых. За 12 лет количество предприятий питания в городе выросло более чем в 3 раза, в 2010 году в столице насчитывалось 5,9 тыс. заведений питания, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Спектр заведений питания, работающих в Москве, обширен и включает в себя как недорогие закусочные и столовые, так и фешенебельные рестораны. При этом значительная часть заведений общепита находится за пределами исторического центра. Множество кафе и ресторанов работают в жилых районах Москвы, основными посетителями этих заведений являются местные жители.

В столице России также работает самый высокий в Европе ресторан Ruski, расположенный в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити» на высоте 354 метра.

Одним из летних атрибутов московских ресторанов являются открытые уличные веранды, сейчас в схему размещения в городе включены 3 328 веранд, что в 2,6 раза больше, чем было в 2011 году. Сезон работы летних кафе начнется 1 апреля, монтаж веранд в этом году стартовал уже 15 марта.