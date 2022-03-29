РИАМО - 29 мар. В Московской области выстроена устойчивая система мер соцподдержки. Благодаря этому удается избежать задержек выплат, сообщила председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья, генеральный директор АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радость моя» Инна Орлова.

Она отметила, что с 2022 года выплата подмосковной социальной доплаты производится в беззаявительном порядке. Кроме того, в регионе в полном объеме были сохранены все остальные выплаты.

«Для одиноко проживающих, неработающих жителей старше 65 лет дополнительно выплачивается 1 тыс. рублей ежемесячно с мая 2020 года. Кроме того, в связи с увеличением величины прожиточного минимума, все выплаты, которые зависят от величины прожиточного минимума, проиндексированы», – добавила Орлова.

Пенсии, региональные доплаты, право на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на общественном транспорте также сохранены. Помимо этого, с 2022 года подмосковные семьи с детьми-инвалидами освобождены от уплаты транспортного налога.