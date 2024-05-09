9 мая 2024 года в Москве стало самым снежным днем

В столице 9 мая 2024 года стало самым снежным, никогда по утрам перед парадом Победы в городе не сохранялся снежный покров, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что сугробы на ВДНХ были высотой 1 см, на Балчуге — 3 см, в МГУ — 5 см.

«Самым холодным этот день не стал. Средняя суточная температура воздуха составила 1,7 градуса. Это второй самый холодный вариант после 1972 года», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

По ее словам, благодаря послеполуденному солнцу, температура к вечеру в мегаполисе поднялась до плюс 6 градусов.

Позднякова добавила, что отрицательная аномалия температуры 9 мая в Москве составила 10,8 градуса. В этом году подобная крупная «холодная» аномалия была только в середине января.