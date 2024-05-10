Заморозки зафиксировали ночью в Московском регионе

сегодня в 08:38

В Подмосковье и столице прошлой ночью зафиксировали заморозки, температура опускалась ниже минус 1 градуса, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В отличии от дня вчерашнего, отрицательные температуры наблюдались не повсеместно», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до плюс 1,8 градуса, в Бутове — до минус 1,8.

Как уточнил Леус, в Московской области холоднее всего было в Черустях, там температура составила минус 2,9 градуса.

Специалист отметил, что предстоящей ночью заморозков в столичном регионе не прогнозируется.