В Грузии задержали участников акции в поддержку военного блогера Абашидзе

Акция состоялась на проспекте Чавчавадзе. Участники мероприятия прошли маршем от дома Абашидзе к проспекту. Их начали задерживать после того, как люди заблокировали дорогу.

Дома у блогера ранее прошли обыски по делу о кибератаке на сайты грузинского парламента, а также министерства юстиции страны.

Потом полицейские предъявили Абашидзе обвинения по статье 236 УК Грузии (противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия). У него дома нашли и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным полиции, опасные вещи хранились нелегально. Мужчину арестовали.