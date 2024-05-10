В Грузии задержали участников акции в поддержку военного блогера Абашидзе
Грузинская полиция задержала нескольких участников акции, которую проводили в Тбилиси в поддержку военного блогера Учи Абашидзе, сообщает РБК.
Акция состоялась на проспекте Чавчавадзе. Участники мероприятия прошли маршем от дома Абашидзе к проспекту. Их начали задерживать после того, как люди заблокировали дорогу.
Дома у блогера ранее прошли обыски по делу о кибератаке на сайты грузинского парламента, а также министерства юстиции страны.
Потом полицейские предъявили Абашидзе обвинения по статье 236 УК Грузии (противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия). У него дома нашли и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным полиции, опасные вещи хранились нелегально. Мужчину арестовали.