РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Предприниматели Люберец получить информацию по мерам поддержки проектов импортозамещения в Московской области на телефон горячей линии, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В настоящее время предприятия городского округа Люберцы работают в штатном режиме. При этом ряд компаний заявил о дефиците некоторых компонентов - он образовался в результате нарушения логистических цепочек с ЕС. Компаниями проводится работа по смене поставщиков и налаживанию логистики. Ряд люберецких предпринимателей готов включиться в процесс импортозамещения», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в настоящий момент на Инвестиционном портале Московской области идет прием заявок от МСП на соответствующие проекты. Также предприниматели могут подать заявку, ответив на письмо от команды губернатора на почту: import_zam@mosreg.ru, или по телефону горячей линии 0150.

По его словам, в горокруге зарегистрирован 19 781 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), а также 60 обрабатывающих производств.