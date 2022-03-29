РИАМО - 29 мар. Родители подмосковных школьников могут проголосовать по качеству питания в образовательных учреждениях региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Подмосковье стартовало голосование, посвященное качеству школьного питания. Обратную связь мы собираем от родителей уже в 3-й раз, традиционно в последнюю неделю учебного периода. В этот раз голосование проходит до 31 марта», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, отдать свой голос родители могут на Школьном портале Московской области.

«Для нас это отличная возможность получить обратную связь от родителей. Также мы ждем активности и от детей, ведь во всех школах Подмосковья на выходе из пищеблока стоят 2 урны, куда дети могут отдать свой голос за вкусную или невкусную еду», – отметила Каклюгина.

В Подмосковье также продолжается проект «Родительский контроль», в рамках которого любой родитель может попробовать еду в школьной столовой.