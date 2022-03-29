РИАМО - 29 мар. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки предприятий обрабатывающей промышленности столицы на компенсацию процентов по кредитным договорам. Получить помощь смогут компании, зарегистрированные в Москве и работающие на ее территории не менее 2 лет. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о выделении Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий было принято 16 марта по итогу совещания с президентов РФ Владимиром Путиным по мерам социально-экономической поддержки субъектов России. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин поручил докапитализировать Фонд еще на 10 млрд - в целях поддержки инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в столице.

«В условиях изменений логистических цепочек и внешнего давления важно обеспечить устойчивую работу экономики и ее дальнейшее развитие, сохранить рабочие места и сами предприятия. Для этого мы оперативно дополняем уже существующие меры новыми решениями. Одно из них - компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Эта преференция уже доступна всем предприятиям обрабатывающей промышленности города, вне зависимости от вида деятельности, мы уже начали принимать от них соответствующие заявки», – отметил заместитель мэра.

Он добавил, что финансовую поддержку можно получить, как по действующим кредитным договорам, так и по новым. Максимальный размер компенсации – 10% годовых, то есть ставка по кредиту для столичных промышленников составит 15%.

Общий объем кредитных обязательств предприятия, по которым можно получить помощь, не должен превышать 500 миллионов рублей, если речь идет о пополнении оборотных средств и выплате заработной платы, или одного миллиарда рублей, если договор заключен для реализации инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Среди условий получения помощи – регистрация на территории Москвы, отсутствие процедуры банкротства. Также есть требования по численности сотрудников: не менее 50 работников – для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.

«Новая мера поддержки будет работать следующим образом: предприятие приходит в Фонд с уже заключенным банковским кредитным договором, специалисты вместе с компанией рассчитывают сумму компенсации и подписывают контракт об уплате части процентных ставок до конца года. Ежемесячно на счет за 3 дня до списания процентов будет перечисляться необходимая сумма. Для этого предприятию необходимо открыть дополнительный счет в том же банке, где взят кредит», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Оставить заявление промышленники могут в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства по адресу: Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, ком. 6-15. Вся необходимая информация - на сайте фонда mfppp.ru или по телефону 84957772696.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.