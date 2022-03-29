РИАМО - 29 мар. Оборот отрасли общественного питания в Москве в 2021 г. составил 375,6 млрд. рублей, что на 46% больше, чем в 2020 г. (256,4 млрд. рублей) и на 5% больше показателя «доковидного» 2019 г. (358,5 млрд. рублей). Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
В период пандемии сфера общественного питания вошла в число наиболее пострадавших, однако при этом показала высокую степень гибкости и способности к быстрому восстановлению.
Власти Москвы активно поддерживали отрасль во время пандемии. Главной мерой явилась возможность продолжения работы, пусть и с неизбежными ограничениями. Это позволило сохранить предприятия и сотрудников.
Особенно значимыми для рестораторов стали льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, а также компенсационные выплаты для покупателей франшиз.
Также важными были субсидии на лизинговые платежи на приобретение оборудования, работу с маркетплейсами, доставку еды, обучение сотрудников, рекламу в интернете.
В общей сложности этими мерами поддержки предприятия общественного питания воспользовались более 4850 раз на общую сумму 4,4 млрд рублей.
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