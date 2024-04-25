В Кремле высказались о тайных поставках ракет ATACMS Украине

сегодня в 20:33

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что секретные поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS Украине лишь очередное подтверждение вовлеченности США в российско-украинский конфликт, сообщает РИА Новости .

«Это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности США в конфликт вокруг Украины», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что во время поставок американских баллистических снарядов Киеву законопроект не вступил в силу. Таким образом, было нарушено внутреннее законодательство Соединенных Штатов.

Песков добавил, что некоторые конгрессмены обязательно обратят внимание на законность подобных действий.

Ранее США без публичных объявлений передали Украине ракеты ATACMS в рамках мартовского пакета военной помощи. В Пентагоне заявили, что снаряды будут применяться только в пределах суверенной украинской территории.