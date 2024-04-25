Российский ученый-биолог Михаил Кривошеев скончался в Уфе

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Новость о скоропостижной смерти Кривошеева сообщила редактор литературного журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева. Молодой ученый и поэт скончался 25 апреля, но что стало причиной его смерти, не уточняется.

Известно, что накануне смерти Кривошеева, скончался его лучший друг, писатель и журналист Вадим Богданов.

Ранее из-за инсульта в Азербайджане скончался актер сериала «Дронго» Юрий Омельченко. Ему было 48 лет.