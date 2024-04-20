Актер сериала «Дронго» Юрий Омельченко умер в Азербайджане в возрасте 48 лет

Причиной смерти азербайджанского актера театра и кино Юрия Омельченко стал инсульт. Заслуженный артист республики скончался в субботу в больнице на 49-м году жизни, сообщает rg.ru .

«Он проходил лечение в медучреждении. Его состояние несколько улучшилось. Однако несколько дней назад он повторно перенес инсульт», — сказал замдиректора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна Ильхам Мамедов.

Он добавил, что также у актера были проблемы с сердцем. После второго инсульта Омельченко был помещен в реанимацию.

Юрий Омельченко родился 7 марта 1976 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. В 1997 году поступил на службу в Азербайджанский государственный академический русский драматический театр.

Дебют актера в кинематографе состоялся в 1998 году. Омельченко известен по ролям в фильмах «Истина момента», «Кровавый январь», «Мы вернемся», а также сериале «Дронго» и др.

Ранее в Красноярске из-за онкологического заболевания в возрасте 45 лет скончался известный радиоведущий Денис Иконников. У Иконникова остались жена, сын и новорожденная дочь.