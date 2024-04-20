Радиоведущий Иконников скончался из-за онкологии в Красноярске

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45-летний известный радиоведущий Денис Иконников умер в Красноярске, он скончался из-за онкологического заболевания, сообщает МК .

Близкие радиоведущего рассказали, что в последнее время он боролся с раком. У Иконникова остались жена, сын и новорожденная дочь.

Прощание с Иконниковым состоится в бюро «Крематорий Закаменский» в Красноярске. Его приведут 22 апреля в 13 часов.

Радиоведущий работал на станции «Красноярск Главный». Он был известен слушателям по программам «Перезагрузка», «Тихий час», «Трудности перевода» и т. д.