Эксперты назвали нетипичные ошибки россиян в создании паролей для соцсетей

Сервис Работа.ру и социальная сеть Одноклассники провели опрос среди зарегистрированных пользователей и выяснили, какое количество россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их пароли.

В опросе участвовали 3600 респондентов с разных регионов России. Две трети опрошенных жителей страны заявили, что сталкивались с попытками мошенников взломать их соцсети, такой вариант ответа выбрали 67% опрошенных.

Чаще всего злоумышленники пытаются взломать соцсети, на этот вариант ответа пришлось 66% респондентов. На втором месте оказалась личная почта — 35% голосов, а на третьем — банковские приложения — 28%.

По данным экспертов соцсети Одноклассники, чаще всего злоумышленники получают доступы к аккаунтам граждан из-за утечек данных на сторонних ресурсах. Также злоумышленники используют перебор символов в попытках найти подходящую комбинацию, используя личную информацию о человеке.

Россиянам также рассказали, какие нетипичные ошибки совершают люди при регистрации на различных порталах. Самой распространенной является создание легких паролей с минимальными отличиями. Также к взлому может привести легкоузнаваемый ответ на кодовый вопрос. Чаще всего такая защита есть у банков.

«99% всех взломов личных аккаунтов, будь то соцсети, электронные почты или личные кабинеты клиентов банков, являются не целенаправленными, а массовыми, именно поэтому мы советуем не пренебрегать безопасностью даже если в аккаунте есть только номер телефона и личная почта. Взломанные аккаунты, как правило, используют для рассылки спама, фишинга и прочих мошеннических схем», — сказал руководитель направления по защите пользователей соцсети ОК Ярослав Полин.

Ранее россиянам рассказали, как уберечь детей от мошенников в Сети. Для этого нужно использовать функцию родительский контроль.