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Адвокат: суд арестовал счета замминистра Тимура Иванова по делу о взятке

Адвокат Денис Балуев заявил, что Басманный суд Москвы арестовал счета замглавы Минобороны России Тимура Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости .

«Суд наложил арест на все счета моего подзащитного. Как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем», — сказал Балуев.

Он добавил, что недвижимость Иванова также была арестована.

Тимура Иванова задержали 23 апреля на рабочем месте, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово». Замглавы Минобороны России обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне отстранил Иванова от исполнения обязанностей.