РИАМО - 29 мар. В Рузском городском округе впервые установлен стабилизатор напряжения на воздушной линии 0,4 кВ. Данное оборудование установлено в деревне Нестерово, где живет порядка 2,5 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Устройство повышает и стабилизирует напряжение в сети, увеличивает пропускную способность ЛЭП. Решение о его применении было обусловлено ростом нагрузок бытовых потребителей и увеличением числа мощностей используемых бытовых электроприборов.

«Огромное значение в нашей работе уделяется реконструкции и строительству линий электропередачи. Энергетики ежегодно в полном объеме выполняют ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей», — сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на своевременное техническое обновление электросетевого комплекса.