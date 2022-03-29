РИАМО - 29 мар. В поселении Красково городского округа Люберцы ввели в эксплуатацию административно-складской комплекс. Запуск объекта позволил создать 48 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Комплекс общей площадью свыше 10 тыс. кв. м построило ООО «Торговая база «Стандарт». В здании будет базироваться филиал пензенской компании, специализирующейся на изготовлении материалов для производителей мебели. Также компания оказывает услуги по распилу, фрезеровке, сверлению и т. д.

В период реализации проект комплекса сопровождал персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

Объект возвели за 3,5 года. На него пошли около 220 млн рублей инвестиций.