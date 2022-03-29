РИАМО - 29 мар. Буква «Z» появились на здании Московского театра Олега Табакова по инициативе художественного руководителя этого учреждения Владимира Машкова, сообщает Газата.ru.

Речь идет о здании, которое расположено на Сухаревской улице.

«Это была инициатива Владимира Львовича», — уточнили в театре.

Машков является худруком театра уже 4 года. Он занял этот пост после смерти Олега Табакова.

Буква «Z» является символом спецоперации, которая сейчас проходит на Украине. Ее целями названы демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик.