РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мар. Активисты и волонтеры досугово-профилактического центра «Семья» и студенты Балашихинского техникума подготовили для российских солдат подарки: изготовили мыло, нарисовали патриотические плакаты и открытки с пожеланиями, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Подарки предназначаются для военных, которые в настоящий момент находятся на реабилитации в Главном клиническом госпитале дивизии им. Ф. Э. Дзержинского.

Ребятам предстояла интересная творческая задача: нарисовать плакаты на патриотическую тематику, сделать открытки с пожеланиями и коробочки для подарочных наборов. Особенно ребят впечатлило изготовление мыла собственными руками. Все изделия передадут военнослужащим.