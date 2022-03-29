РИАМО - 29 мар. Командно-штабное учение по пресечению террористического акта прошло на объекте топливно-энергетического комплекса в Мытищах, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

В мероприятии приняли участие представители подразделений ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления МЧС России по Московской области, Главного управления Росгвардии по Московской области и структур регионального правительства.

Во время учений сотрудники правоохранительных органов проработали вопросы реагирования при получении информации об угрозе совершения теракте на топливно-энергетическом комплексе. Также были проработаны вопросы по блокированию и оцеплению района совершения теракта. Еще была отработана эвакуация людей с этой территории.

Жителям Московского региона напоминают о необходимости быть бдительными и уделять повышенное внимание обеспечению собственной безопасности.

Так, нужно обращать внимание на подозрительных лиц, оставленные без присмотра вещи, брошенные машины. При обнаруженные указанных вещей нужно сообщить об этом в полицию. Также следует помнить, что трогать и вскрывать опасную находку нельзя. Кроме того, нужно отойти на безопасное расстояние и ждать приезда правоохранителей.