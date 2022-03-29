РИАМО - 29 мар. Управление Росреестра по Московской области продолжает проведение комплексных мероприятий по внесению сведений о границах региона со смежными субъектами в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.

Работа по установлению границ проводится в рамках целевой модели по кадастровому учету, направленной на повышение эффективности процедуры предоставления земельных участков и создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Сейчас подмосковное управление Росреестра совместно с другими ведомствами и учреждениями проводит работы по установлению и описанию местоположения границ региона с Тульской и Смоленской областями.

После завершения работ землеустроительная документация будет направлена в управление Россреестра Московской области для проведения государственной экспертизы на соответствие документов исходным данным, техническим условиям и требованиям проведения землеустройства.

Актуализация сведений о границах субъектов в ЕГРН позволяет рационально и эффективно использовать земельные ресурсы. Наличие в реестре ЕГРН сведений о границах способствует эффективному управлению объектами недвижимости, а также стимулированию инвестиционных процессов и экономики регионов.