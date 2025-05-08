В Подмосковье при поддержке «Единой России» проходят парады у домов ветеранов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сейчас живут более 17,7 тысяч ветеранов, свыше 400 из которых — фронтовики. Начиная с мая, у домов, где живут ветераны, проходят парады.

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутаты всех уровней, активисты партии, молодогвардейцы и сторонники в составе импровизированных агитбригад поздравляют ветеранов с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и говорят искренние слова благодарности.

«Наши ветераны — удивительные люди, пример жизнелюбия, оптимизма и доброты, а парад у дома ветерана — это возможность еще раз выразить нашу безмерную благодарность этим людям за Великую Победу. Огромная честь лично выразить слова благодарности этим прекрасным людям», — сказал Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Сам Игорь Брынцалов лично поздравил двух ветеранов-участников Великой Отечественной войны с Днем Победы в Балашихе и Реутове. Под окнами Александра Григорьевича Золотова и Марии Федоровны Остапенко были организованы мини-парады, звучали теплые поздравления и музыкальные произведения военных лет.

Поздравления для ветеранов

В преддверии этой памятной даты ветерана Великой Отечественной войны Нину Петровну Копейкину, проживающую в городском округе Коломна, поздравили депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева, председатель Совета депутатов округа Николай Братушков, активисты «Молодой Гвардии Единой России», а также сторонники и члены партии «Единая Россия». Особую атмосферу встречи создал военный оркестр, исполнивший попурри из военных песен под окнами дома ветерана.

Нина Петровна родилась в 1924 году. В годы войны находилась в Сталинграде, откуда была направлена в воинскую часть 21-й армии, где служила бухгалтером. Как вспоминает сама Нина Петровна, после Победы армия шла впереди, а они — тыловые специалисты — следом, до самой Риги, где часть была расформирована. В 1947 году она вышла замуж за фронтовика-летчика. После его демобилизации супруги переехали в Коломну, где Нина Петровна живет и по сей день.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Ветераны — это наша живая история. Важно, чтобы молодое поколение не просто знало факты, а чувствовало сопричастность к великому подвигу нашего народа. Давайте помнить и чтить наших героев! С наступающим Днем Победы!», — подчеркнула Екатерина Лобышева.

Акция «Парад у дома ветерана» прошла и в Павловском Посаде. Депутат Мособлдумы Линара Самединова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов, а также депутаты Совета депутатов и волонтеры лично поздравили ветеранов Великой Отечественной войны: Прасковью Шулакову, Сергея Лобикова, Альфреда Килька, а также ветеранов, приравненных к участникам ВОВ.

Сергей Петрович Лобиков — единственный оставшийся в Электрогорске участник войны. В 17 лет он ушел на фронт, командовал пулемётным расчетом на Карельском фронте и был награжден медалью «За отвагу». Сегодня, несмотря на возраст, он остаётся примером стойкости и патриотизма для молодого поколения.

Альфред Кильк начал войну радистом, под огнем восстанавливая поврежденные линии связи. После разгрома Германии он продолжил сражаться с Японией, а затем разминировал поля в Новгородской области. Его боевой путь отмечен орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга».

Прасковья Шулакова в юном возрасте добровольно ушла на фронт санитаркой, спасая раненых в военно-санитарном поезде. После войны она посвятила себя мирной профессии, став художником-модельером и много лет проработав на Павлово-Посадском камвольном комбинате.

Во дворах героев состоялись торжественные мини-парады с участием юнармейцев, творческих коллективов и волонтерских организаций. Звучали фронтовые песни, вручались цветы и подарки, а для ветеранов организовали праздничные представления.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Сегодня мы вновь убедились: подвиг ветеранов бессмертен. Их стойкость, мужество и преданность Родине — это не просто страницы истории, а живой пример для всех поколений. Каждая встреча с ними — это момент истины, напоминающий, какой ценой завоёвано наше мирное небо. Низкий поклон героям!», — поделился Денис Семенов.

В Ленинском партактив и активисты «Молодой гвардии Единой России» вместе с оркестром и творческими коллективами округа навестили двух уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны — Раису Степановну Харланову и Евгению Владимировну Белоногову.

Раиса Степановна прошла всю войну. Служила медсестрой фронтового госпиталя при авиационном соединении, участвовала в Сталинградской битве, брала Берлин, закончила службу в Праге в звании младшего сержанта. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями за оборону Сталинграда и за Победу над Германией. В этом году ей присвоено звание «Почетный гражданин Ленинского городского округа».

Евгения Владимировна в 1943 году была призвана в ряды Красной армии. Служила в запасном стрелковом полку и полку связи, прошла боевой путь от Ростова до Вены. Была водителем легендарной «полуторки», затем телефонисткой. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». В 2025 году также стала Почетным гражданином округа.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше. Наш святой долг — помнить об их подвиге и благодарить лично, от всего сердца. Особенно важно, что в таких акциях участвует молодежь. Это дает ветеранам почувствовать: их подвиг ценится и уважается новым поколением, а память о Победе — жива и передается дальше. Такие встречи объединяют поколения, напоминая всем нам о цене мира и важности исторической памяти», — поделился Станислав Каторов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа.

Об акции

К 80-летию Великой Победы «Единая Россия» проводит масштабную программу мероприятий: акции поддержки ветеранов и тружеников тыла, конкурс школьных музеев, благоустройство военных мемориалов. Ранее партия и «Волонтеры Победы» дали старт поздравлениям ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы — в преддверии 9 мая активисты, депутаты и сенаторы навещают фронтовиков, вручают им подарки. Запущены акции «Окна Победы», «Парад у дома ветерана», «Подарки ветерану».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе с бойцами специальной военной операции возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову.

«Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению президента (Владимира Путина — ред.) всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут», — сказал Воробьев.