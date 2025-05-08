В Дагестане пожилая женщина упала с обрыва и разбилась

Во время отдыха в Дагестане скончалась туристка из Нижнего Новгорода. Она сорвалась из неогороженного обрыва, который расположен на базе отдыха, сообщает « Осторожно, Москва ».

Умершая — начальник конструкторского бюро из Нижнего Новгорода Галина М. Она планировала отметить 64-й день рождения в Дагестане и приехала в него с друзьями.

Галина М. заселилась в одну из баз отдыха в Цнцукульском районе. Там туристы планировали встретить рассвет и сфотографироваться.

Между домами были маленькие промежутки, их дополнительно не ограждали. Оказалось, что за промежутками находится море. Женщина отправилась к нему.

За домами был обрыв высотой 2,5 м. Когда женщину нашли, она еще пребывала в сознании, жаловалась на боли в области таза и не могла встать.

Скорая помощь, приехавшая на место инцидента, забрала Галину в больницу. Однако она скончалась в пути.