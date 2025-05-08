Подмосковная «Единая Россия» поздравила ветеранов ВОВ с юбилеем Победы

В преддверии 9 Мая по всему региону депутатский корпус «Единой России» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, которые своим подвигом навсегда остались в сердцах народа, тех, кто внес значительный вклад в защиту Родины, кто проявил мужество и стойкость в трудные времена. В Московской области на данный момент проживает свыше 400 ветеранов.

Балашиха

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в Балашихе поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Золотова. Александр Григорьевич принимал участие в обороне Москвы, в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции. Он освобождал многие города Польши и встретил Победу на подступах к Берлину. После окончания войны продолжал военную службу. Уволился в запас только в 1977 году, прослужив в армии более 36 лет.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Это история великого воина и патриота. Его воспоминания — живая память, которая дороже любых учебников. Его китель увешан орденами и медалями. Они — отражение совершённых подвигов. Поблагодарил уважаемого ветерана от имени всех жителей Балашихи и Подмосковья за то, что в те непростые годы он отвоевал для Родины свободу и мир. Александру Григорьевичу 103 года. Пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго», — сказал Брынцалов.

Также под окнами дома ветерана звучали теплые поздравления и трогательные песни военных лет.

Реутов

А в Реутове поздравления принимала Мария Федоровна Остапенко. Ее жизнь, по словам Игоря Брынцалова, это настоящий урок мужества и несгибаемой воли юной девушки, которая приближала май 1945-го. Мария Федоровна сначала заготавливала лес для нужд фронта, потом воевала в составе 4-й роты 29-го отдельного прожекторного батальона ПВО. Была телефонисткой, связисткой, прожектористкой. В 1943 году в Белоруссии помогала оборонять от вражеских налетов стратегические объекты. В Минске она и встретила долгожданную Победу.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Путь Марии Федоровны увенчан дорогими сердцу наградами — орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью „За Победу над Германией“, а также почетом и уважением жителей наукограда, Подмосковья и всей страны. Вместе с главой округа Филиппом Науменко вручили ветерану знак и удостоверение почетного гражданина городского округа Реутов», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Мытищи и Лобня

Первый заместитель секретаря областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын лично поздравлял ветеранов, живущих в Мытищах и Лобне.

«Наша святая обязанность, пока живы наши ветераны, труженики тыла, лично сказать каждому из них спасибо. Они свидетели не только ужасов войны, но и хранители памяти о подвиге всего советского народа», — подчеркнул Перепелицын.

Долгопрудный

Канун Дня Великой Победы стал в Долгопрудном замечательным поводом для поздравлений ветеранов — замечательных и легендарных жителей городского округа Александра Умеренкова и Анны Дмитриевны Богдановой.

Оба — ветераны Великой Отечественной войны. Александр Умеренков, полковник в отставке — в 1942 году он окончил военное училище и сразу отправился защищать Родину, а Анна Богданова 26-летней девчонкой вместе с подругой вытаскивала с поля боя раненых бойцов, и после всю жизнь посвятила медицину, заслужив звание «Отличника здравоохранения». С главным и самым любимым праздником страны ветеранов поздравили члены и сторонники «Единой России». Почетными гостями знаменитых долгопрудненцев стали депутат Государственной Думы Ирина Роднина и депутат Московской областной Думы Михаил Раев. Вместе с подарками единороссы подарили ветеранам много добрых и теплых слов и пожеланий, а их близким — благодарность за заботу и любовь к своим родителям.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Поздравить ветеранов войны, подаривших нам жизнь, с Днем Победы — это священный долг каждого из нас. Важно выразить свою глубочайшую благодарность тем, кто ценой неимоверных усилий и рисков завоевал для нас мир и свободу. Каждое теплое слово и искренняя улыбка помогают ветеранам сегодня вновь ощутить гордость за свой подвиг и убедиться: их героизм никогда не будет забыт», — отмечает Михаил Раев.

По словам Ирины Родниной, такие встречи напоминают нам о ценности мира и жизни.

«Поздравляя ветеранов, мы наполняем свои души и сердца благодарностью, уважением и надеждой — а значит, сохраняем живую память о великом подвиге навсегда», — добавила Ирина Роднина.

Воскресенск

В Воскресенске депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин навестили фронтовика, Почетного гражданина городского округа Воскресенск Николая Герасимовича Шленкова.

На фронт он ушел в августе 1942 года. Николай Герасимович служил в разведке сначала в Прибалтике, а затем в Польше. Там он и встретил День Победы. Ветеран имеет множество орденов и медалей за боевые заслуги. После окончания войны он трудился слесарем на заводе «Красный строитель». Сейчас Николаю Герасимовичу 100 лет. В этом году он стал Почетным гражданином городского округа Воскресенск.

«На фасаде дома, где проживает фронтовик, появился памятный знак — табличка, которая долгие годы будет говорить воскресенцам о славе, чести, непоколебимой силе духа, мужестве и храбрости, будет постоянным напоминанием героического прошлого их земляка», — отметил Алексей Малкин.

Дмитров

В Дмитровском депутат Московской областной Думы Марина Шевченко навестила ветерана Великой Отечественной войны Виталия Михайловича Хомякова. Она поздравила 98-летнего фронтовика с приближающимся 80-летием Великой Победы и вручила подарочный набор. Виталий Хомяков ушёл на фронт в июне 1944 года. В составе 1-го Белорусского фронта он сражался во 2-й танковой армии, 9-й гвардейской танковой дивизии. Будучи стрелком-автоматчиком 50-го танкового полка, он прошёл тяжёлые бои, участвовал в освобождении Польши и Германии, а День Победы встретил в Берлине. После войны Виталий Михайлович продолжил службу в Германии, в городе Нойштрелице. Вернувшись на родину, более 30 лет трудился на заводе «Ишимсельмаш». Несколько лет назад ветеран переехал в Дмитров, где и живет по сей день.

«Сохраняя память о подвиге наших героев, мы укрепляем нашу страну и вдохновляем молодое поколение на любовь к Родине и ответственное отношение к её истории. Для нас принципиально важно, чтобы ветераны всегда чувствовали: их подвиг не забыт, а благодарность — не просто слова», — отметила Марина Шевченко.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Кроме акции «Подарки ветерану», на территории региона «Единой Россией» проходит ряд других патриотических мероприятий, целью которых является увековечивание подвига Героев, погибших и выживших во время Великой Отечественной войны, а также просвещение молодого поколения в части исторических событий страны и родных городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе с бойцами специальной военной операции возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову.

«Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению президента (Владимира Путина — ред.) всем присвоено звание почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут», — сказал Воробьев.