РИАМО - 29 мар. Молодые люди в возрасте до 35 лет, мамы в декретном отпуске, предпенсионеры, а также те, кто уже потерял работу или рискует ее лишиться, могут бесплатно пройти переоубчение на новую профессию, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Наши программы формируются с учетом запроса рынка труда на передовые профессии, поэтому мы постараемся помочь каждому обрести востребованную профессию в нашем регионе», – заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Обучение проводится по нацпроекту «Демография».

По словам Каклюгиной, для записи на программу достаточно заполнить электронное заявление на портале «Работа России».

«А по завершении обучения выдается официальный документ о квалификации. В прошлом году прошли переобучение свыше 5,5 тыс. человек», – заключила Каклюгина.