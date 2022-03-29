РИАМО - 29 мар. Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к ежегодной переподготовке, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Участниками водолазных сборов на поисково-спасательной станции «Левобережная» стали более 400 человек. Их теоретические знания проверяет квалификационная комиссия.

Практические навыки специалисты отрабатывают на акватории. Так, водолазам необходимо обнаружить манекен с закрепленными поплавками в 20 метрах от берега, срезать поплавки и поднять его на поверхность. На эту задачу у участников сборов есть не более 15 минут.

После успешного прохождения заданий участники сборов допускаются к работе на водных объектах.

В столице безопасность горожан на водных объектах обеспечивают 25 поисково-спасательных станций. В их распоряжении более 180 плавсредств и подвижных спасательных постов на базе автомобилей повышенной проходимости.