NYP: США могут существенно снизить пошлины для Китая

Администрация президента США Дональда Трампа может снизить пошлины для Китая со 145% до 50-54% в ближайшее время в рамках переговоров по торговому соглашению, сообщает РИА Новости со ссылкой на NYP.

Ранее Трамп заявлял, что пошлины в отношении китайских товаров со временем снизятся, однако они не достигнут нулевой отметки.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в начале апреля, когда Трамп принял решение ввести на импорт ряда стран пошлины. Китай оказался той страной, которая ответила теми же мерами. Затем Трамп поднял пошлины еще раз. В итоге пошлины на товары из Китая составляют 145%, а на импорт США — 125%.

Есть мнение, что американский президент намеренно не завершает торговую войну. Так он надеется добиться личной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Однако Китай не спешит на этот шаг соглашаться, так как есть вероятность, что Трамп устроит из встречи политический спектакль.