В Оренбургской области гигантский смерч уничтожил коровники

Во время мощнейшего смерча и града, которые обрушились на совхоз в Оренбургской области, погибли животные, сообщает SHOT.

Сильный град обрушился на совхоз «Тобольский». Отмечается, что больше всего пострадали коровники. В результате коров пришлось пустить на убой.

Как сообщаетTelegram-канал «112», после смерча начался град размером чуть меньше куриного яйца. Местные жители подсчитывают ущерб.

Ранее житель Тюменской области снял на видео огромный пыльный столб, который появился на газовом месторождении. Мужчина за кадром задавался риторическим вопросом, в какую сторону смерч уносит пыль.