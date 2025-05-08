Премьер Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл 8 мая в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, сообщает РИА Новости .

Ожидается, что Фицо посетит парад 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​

Фицо вечером 7 мая рассказал, что Таллин в последний момент решил не впускать спецборт политика в Москву на фоне празднования Великой Победы. Глава Словакии считает, что таким образом прибалтийские государства собираются сорвать его визит.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал действия ряда стран ЕС, закрывших воздушное пространство для пролета других лидеров Европы, летящих на праздничные мероприятия в Москву. Дипломат назвал такие действия позором.