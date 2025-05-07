Лавров назвал позором действия ЕС, который закрыл небо для европейских лидеров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия некоторых стран Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для лидеров других стран ЕС, которые хотели прилететь в Москву на празднование Великой Победы. По мнению Лаврова, которое он выразил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, такое поведение в цензурном формате можно назвать только «позором».
«Я все-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю, но, конечно, это позор, это позор!» — сказал Лавров.
Глава МИД также прокомментировал истеричное заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз, а для Сербии ввести такие же санкции, как для России. По его мнению, так Европа показывает, что ценит тех, кто поддерживает нацистские ценности, как украинский президент Владимир Зеленский, а тех, кто отстаивает вместе с Россией общее прошлое, их хочет лишить всяческих прав.
Ранее с трудностями на пути в Москву столкнулись президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Вучич добрался до российской столицы через Баку, а Вучич ищет решение, чтобы успеть на Парад Победы.