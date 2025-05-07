Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия некоторых стран Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для лидеров других стран ЕС, которые хотели прилететь в Москву на празднование Великой Победы. По мнению Лаврова, которое он выразил в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным , такое поведение в цензурном формате можно назвать только «позором».

«Я все-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю, но, конечно, это позор, это позор!» — сказал Лавров.

Глава МИД также прокомментировал истеричное заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз, а для Сербии ввести такие же санкции, как для России. По его мнению, так Европа показывает, что ценит тех, кто поддерживает нацистские ценности, как украинский президент Владимир Зеленский, а тех, кто отстаивает вместе с Россией общее прошлое, их хочет лишить всяческих прав.

Ранее с трудностями на пути в Москву столкнулись президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Вучич добрался до российской столицы через Баку, а Вучич ищет решение, чтобы успеть на Парад Победы.