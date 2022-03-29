РИАМО - 29 мар. Строители приступили к устройству фундамента здания Центра культурного развития, возводимого в поселении Сафоновское в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В работах на объекте задействованы 30 строителей и несколько единиц техники. Специалисты уже завершили устройство котлована и приступили к армированию и бетонированию фундаментной плиты. Работы выполняются в соответствии с графиком.

Новое здание Центра культурного развития включит в себя универсальные классы для кружков и творческих студий, лингафонный кабинет, трансформируемый зал для хореографии и концертный зал на 200 мест.

В учреждении откроются театральная студия, кружки гитары, живописи, класс кройки и шитья. Общая площадь двухэтажного здания составит около 1,4 тыс. кв. м.

На прилегающей к центру территории будет обустроена площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, а также появится парковочное пространство. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.