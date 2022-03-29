РИАМО - 29 мар. В 2022 году в рамках программы «Земский доктор» к работе в отдаленных селах и деревнях Подмосковья планируется привлечь более 200 врачей и свыше 30 специалистов из среднего медицинского персонала, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Одна из наших важных задач – обеспечить доступную и качественную первичную медицинскую помощь в отдаленных территориях. Чтобы жители деревень и сел могли получить консультацию врача или фельдшера рядом с домом. В прошлом году мы привлекли почти 250 «земских докторов», в этом планируем еще столько же: 213 врачей и 32 - средний медперсонал» - рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Становясь участниками подмосковной программы «Земский доктор», специалисты получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 млн рублей, средний медицинский персонал - до 750 тыс. Сумма зависит от зависимости от удаленности территории, на которой будет работать специалист.

Помимо «Земского доктора», в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки медработников. В частности, с 2016 года более 1,2 тыс. медицинских специалистов получили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тыс. рублей.