Контент для деградации: что такое брейнрот и почему он так нравится людям

Что такое брейнрот

Фото - © Freepik

Брейнрот — это особый феномен, который специалисты связывают с социальными сетями. Говоря простыми словами, брейнрот — это негативное влияние на психику низкосортного контента, который заполонил социальные сети и с каждым днем обрастает все новыми мемами и видеороликами.

Brainrot дословно переводится как «гниение мозга» — и это неспроста. Это понятие означает состояние, при котором постоянное потребление низкопробного контента приводит к резкому ухудшению когнитивных функций мозга. В 2024 году после публичного голосования, в котором приняли участие более 37 000 человек, сотрудники, работающие над Оксфордским словарем, объявили, что brainrot стал словом года. Частота употребления этого термина увеличилась на 230% по сравнению с 2023 годом. Пора бить тревогу?

Откуда взялся термин брейнрот

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Первое зафиксированное упоминание термина «мозговая гниль» (или «гниение мозга») было обнаружено в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо «Уолден». В ней он рассказывает о своем опыте ведения простого образа жизни в мире природы.

В рамках своих размышлений и сделанных выводов Торо критикует тенденцию общества обесценивать сложные идеи и те, которые могут быть истолкованы по-разному, в пользу простых. Он рассматривает это как свидетельство общего упадка умственных интеллектуальных способностей. Он пишет: «В то время как Англия пытается вылечить картофельную гниль, не будет ли кто-то пытаться вылечить гниль мозговую, которая распространяется гораздо шире и приводит к плачевному исходу?».

Брейнрот и низкопробный контент

Фото - © Freepik.com

Этот термин, конечно, не медицинский и носит скорее метафорический характер. Но если раньше, во времена жизни Генри Дэвида Торо, брейнрот говорил об общем умственном упадке, то в настоящее время он отражает обеспокоенность общества влиянием именно низкопробного цифрового контента на наши интеллектуальные способности и психическое состояние.

Всем известно, что социальные сети сейчас используют механизмы «бесконечной ленты». Мы можем часами листать свои рекомендации в VK, TikTok или, например, Youtube Shorts. И где, если не в социальных сетях, распространять брейнротные мемы вроде «дикого огурца» или «серьезный человек в очках скачать обои». Достаточно в течение часа листать разные соцсети, чтобы «мозг начал гнить».

Оксфордский словарь даже ввел такое понятие, как брейнрот-язык, под которым понимаются сленговые выражения и мемы современной молодежи. Отличный пример такого «языка» — целый сериал про скибиди-туалеты. Это короткие (буквально по 15 секунд) видеоролики от российского моушен-дизайнера Алексея Герасимова о головах, которые вылезают из туалета, поют мэшап треков Give It to Me и Dom Dom Yes Yes и воюют с людьми, у которых камеры вместо лиц. Серии публикуются на Youtube-канале DaFuq?!Boom! с почти 25 млн подписчиков (и дублируются в Тиктоке с более 1,9 млн зрителей), а каждый ролик набирает от 13 до 220 млн просмотров.

Удивительно, но таких серий набралось уже на 16 сезонов, а почему этот сериал так популярен — не знает никто. Вероятно, все дело в абсурдности и непредсказуемости происходящего на экране. Издание Cartoonbrew пишет, что одна из причин популярности этого сериала в том, что зрителю предлагают забавные, с хорошей анимацией одноразовые фильмы. И чем дальше сюжет — тем больше становится фанатская база, которая пытается понять, в чем же смысл происходящего.

Но это далеко не единственный брейнротный контент. Его историю с самих истоков попробовал изложить пользователь TikTok с ником ососорор. Так, он считает, что предок такого контента — странные гифки, которые мы передавали с телефона на телефон через ИК-порт. И первая такая гифка появилась еще под конец 90-х годов.

В 2008 году появляются мемы типа FFFFUUUUU и троллфейса. Затем мы познакомились с Доге и угрюмым котом. Параллельно развивались короткие видео, которые назывались вайнами (Vine). Отчасти их можно считать прародителями брейнротных видео из тиктока — они тоже строились на неожиданности и имели «рваный» монтаж.

Окончательно же брейнрот захватил наши мозги во время пандемии. Люди скучали, сидя по домам, и искали спасение в TikTok. Так появилась массовая тикток-зависимость, а вместе с ней и расцвел феномен брейнрота. Если раньше мемы еще имели какой-то смысл, то теперь они скатились в настоящий абсурд.

Современный брейнрот

Фото - © Wikipedia.org

В 2025 году пользователи интернета стали генерировать мемы при помощи нейросетей. Так появились скрещенные с различными предметами животные. Так, например, смесь крокодила и самолета-бомбардировщика общество прозвало Бомбардиро Крокодило; самолет, скрещенный с гусем, — Бомбини Гусини; акула с ногами в кроссовках — Тралалеро Тралала; слон вместе с кактусом — Ларили Ларила и многие другие животные.

Как правило, изображение брейнрот-животного сопровождается тревожной музыкой с итальянскими мотивами, а на фоне звучит мужской голос, который также с итальянским акцентом произносит имя животного. И таких гибридов зверей очень много, они появляются чуть ли не каждый день. В таких изображениях нет никакого смысла, комический эффект достигается за счет абсурда, происходящего на экране.

Почему брейнрот-мемы так популярны

Фото - © Freepik.com

Клинический психолог, практикующий психотерапевт, супервизор, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Катерина Димитрова считает, что листание соцсетей с брейнрот-мемами — это быстрое развлечение и моментальное получение разнообразных эмоций. Это визуальный контент, с которым иметь дело легче, поскольку не надо тратить силы на представление, фантазирование и обдумывание.

Также имеет значение то, что брейнрот доступен всегда. У всех сейчас безлимитный интернет, а ленты в социальных сетях — бесконечные. «Все это затрагивает систему нейромедиаторов в мозге, запускает каскад определенных биохимических реакций, и формируется определенный стереотип поведения, привычка, в худшем случае зависимость, что сложно перебить чем-то еще, пока нет другого, более сильного, паттерна», — говорит эксперт.

Опасен ли брейнрот

Фото - © Freepik.com

Эксперт Димитрова утверждает, что среди последствий бесконечного листания соцсетей — снижение концентрации внимания и другие негативные явления. «Снижение концентрации (т.е. способности произвольно длительно удерживать внимание на чем-либо), ухудшение памяти, депрессия, тревожность, зависимость. Может быть тяжело учиться новому, развиваться как личности, может нарушаться мотивация. Бесконечная лента снижает самоконтроль, становится сложно управлять своим состоянием и поведением. Происходит фрустрация из-за нереализованных потребностей, ведь потраченное на интернет время могло быть вложено во что-то более значимое, и осознание этого влечет за собой депрессивные переживания. Длительное нахождение в соцсетях негативно отражается и на отношениях, живом общении», — перечисляет психотерапевт.