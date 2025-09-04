Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделю

4 сентября в столице начнет повышаться температура воздуха, а небо станет более ясным, сказала руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает RT .

«В Москве за счет облачности держалась низкая температура. Но, скорее всего, сегодня (4 сентября. — RT) во второй половине дня начнется размывание этой облачности и температура подпрыгнет до +20…+22 °С на ближайшие дни», — сказал он.

Сейчас на севере европейской территории России утверждается очень обширный антициклон. Он дотягивается гребнями высокого давления до Черного моря, охватывает Кольский полуостров, дотягивается и до Ямала. Учитывая его размеры, антициклон будет стоять продолжительное время, и Москва, и Подмосковье «обречены» минимум на неделю погоды без осадков.