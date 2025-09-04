сегодня в 13:02

Глава МИД Казахстана задержан после возвращения с международного саммита

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу был задержан в его собственном доме сразу после того, как он вернулся с саммита ШОС, проходившего в Китае. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ORDA.

Предварительно известно, что задержания коснулись не только министра. Правоохранители также взяли под стражу предпринимателя Гаджи Гаджиева, в доме которого провели обыск, и нескольких высокопоставленных офицеров КНБ Казахстана.

Стоит отметить, что ранее, 13 августа, оборонное ведомство Казахстана официально подтвердило факт задержания в Польше сотрудника, работавшего помощником военного атташе в казахстанском посольстве на территории Украины.

В Казахстане продолжается серия громких задержаний высокопоставленных чиновников. В первых числах августа правоохранительные органы задержали Сатжана Аблалиева, который менее года находился в должности заместителя министра транспорта. Чиновника подозревают в коррупции.