Карты платежной системы «Мир» заработают в Таиланде

Глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко заявил, что в ближайшее время в Таиланде заработают карты платежной системы «Мир», сообщает SHOT .

Об этом Демченко рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Он подчеркнул, что с банками уже ведется активная работа по данному направлению.

Таиланд пользуется популярностью у путешественников, в том числе из России. Отдохнуть вдвоем в бархатный сезон в стране будет стоить от 126 тыс. рублей за 10 ночей с завтраками.

Ранее стало известно, что в крупных российских городах — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — заработали 12 первых банкоматов Ozon Банка. До конца года планируется значительное расширение сети — до 350 устройств.