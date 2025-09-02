Китай и Таиланд: куда дешевле всего ехать в отпуск этой осенью

Обзор: бархатный сезон в этом году можно дешево провести в Китае или Турции

Отдых на двоих с перелетом из Москвы в отелях категории 4* в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае или Турции в этом году начинается с ценового сегмента в 96,5 тыс. рублей: это самые недорогие зарубежные направления, сообщает «ФедералПресс» .

Чуть выше цены будут для Таиланда, Шри-Ланки или Вьетнама: там отдохнуть вдвоем в бархатный сезон будет стоить от 126 тыс. рублей за 10 ночей с завтраками. Дешевле всего — на острове Ко Чанг и в Паттайе, размещение на Пхукете обойдется около 150 тыс. рублей.

Отдых на египетских курортах Красного моря с питанием «Все включено» начинается от 129 тыс. рублей за тур. В Шарм-эль-Шейхе четырехзвездочные гостиницы предлагают проживание по цене от 129 до 136,3 тыс. рублей, а пятизвездочные — от 167,2 тыс. рублей.

В сентябре вода в Красном море прогревается до плюс 27-28 градусов , а воздух — до плюс 33–35 градусов, что обеспечивает прекрасные условия для отдыха на пляже и занятий дайвингом.