Первые банкоматы Ozon Банка появились в Москве, Петербурге и Екатеринбурге

До конца года планируется значительное расширение сети — до 350 устройств. Новые банкоматы появятся не только в указанных городах, но и в других регионах России. Актуальную информацию об их местоположении можно будет найти на карте в мобильном приложении банка. Размещение банкоматов будет осуществляться как в пунктах выдачи заказов Ozon, так и в других общедоступных местах, включая ТЦ и розничные магазины.

Держатели карт по-прежнему смогут снимать наличные без дополнительных комиссий в банкоматах банков-партнеров.

«За несколько лет мы вырастили небольшой портфель финансовых сервисов в полноценный банк, которым пользуются миллионы людей. Несмотря на высокий уровень развития онлайн-банкинга, части клиентов, которые используют наличные деньги, нужен офлайн-контакт с банком, поэтому мы решили не только продолжить свое онлайн-развитие, но и „выйти в мир“ с помощью банкоматов. До конца этого года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций и после примем решение о дальнейшем масштабировании», — отметил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Фото - © Пресс-служба Озон Банка

Банкоматы Ozon Банка позволяют клиентам осуществлять операции снятия и внесения наличных с использованием дебетовых и кредитных карт «Мир», Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. В дальнейшем функционал банкоматов будет расширен за счет внедрения новых технологических решений и банковских продуктов.

Ozon Банк является российским банком, обладающим универсальной лицензией ЦБ РФ. Банк специализируется на предоставлении финансовых и платежных услуг как для физических, так и для юридических лиц, включая «Ozon карту», накопительные счета и вклады, повседневные банковские операции, факторинговые и кредитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание (РКО), интернет-эквайринг, онлайн-бухгалтерию и другие сервисы. На сегодняшний день банк обслуживает более 31,7 млн активных клиентов.