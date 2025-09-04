Бренд одежды Zara подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ
Фото - © ilya Lyubchenko / Фотобанк Лори
Бренд одежды Zara, который входит в испанскую компанию Inditex Group, собирается зарегистрировать товарный знак в РФ. Информация об этом появилась в базе Роспатента, сообщает РИА Новости.
Заявку подали 29 августа 2025 года. Ее опубликовали 3 сентября.
Заявитель — «Индустрия де Дисено». Это полное название компании Inditex.
Также Zara хочет зарегистрировать логотип магазина на голубом фоне.
Ранее президент Итало-Российской торговой палаты и создатель «Делимобиля» Винченцо Трани сказал, что после 2022 года только 30% компаний из Италии ушли из РФ. Большинство из них работают в РФ и дальше.