Бренд одежды Zara подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Бренд одежды Zara, который входит в испанскую компанию Inditex Group, собирается зарегистрировать товарный знак в РФ. Информация об этом появилась в базе Роспатента, сообщает РИА Новости .

Заявку подали 29 августа 2025 года. Ее опубликовали 3 сентября.

Заявитель — «Индустрия де Дисено». Это полное название компании Inditex.

Также Zara хочет зарегистрировать логотип магазина на голубом фоне.

Ранее президент Итало-Российской торговой палаты и создатель «Делимобиля» Винченцо Трани сказал, что после 2022 года только 30% компаний из Италии ушли из РФ. Большинство из них работают в РФ и дальше.