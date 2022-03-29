РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Решением Московского областного суда удовлетворены требования прокурора о признании незаконными действий ООО «ДЭЗ» по выставлению платежных документов жителям подмосковного Красногорска, сообщили в Красногорской городской прокуратуре.

В 2020 году Красногорская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ при начислении платежей за ЖКУ и выставлении платежных документов двумя управляющими компаниями одновременно.

В связи с наличием задолженности перед ресурсоснабжающими организациями решением областной Госжилинспекции исключены из реестра лицензий Подмосковья сведения об осуществлении ООО «ДЭЗ» предпринимательской деятельности по управлению 168 многоквартирными домами. В этой связи на основании статьи 161 ЖК РФ постановлением администрации округа была определена временная УК ООО «ЖКХ-Онлайн», которая впоследствии по решению собственников МКД выбрана как постоянная.

«Вместе с тем, не имея на то законных оснований, ООО «ДЭЗ» продолжило выставлять жителям многоквартирных домов платежные документы на оплату жилищно-коммунальных услуг на общедомовые нужды», - говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями закона в Красногорский городской суд прокурором направлено исковое заявление о признании действий по выставлению ЕПД незаконными и запрете таких действий.

«Московским областным судом с учетом апелляционного обжалования требования прокурора удовлетворены. Действия ООО «ДЭЗ» по выставлению двойных платежек признаны незаконными», - заключается в сообщении.