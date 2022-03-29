РИАМО - 29 мар. Сотрудники полиции в Сергиево-Посадском округе задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте метадона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчина купил пакеты с наркотическим веществом и должен был распространить их через закладки. В одном из тайников полицейские нашли и изъяли 19 пакетов с порошкообразным веществом.

«Результаты химического исследования показали, что их содержимое является наркотическим средством – метадоном. Общая масса наркотика составила более 590 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован по решению суда.